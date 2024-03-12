Регионам могут разрешить проводить ряд срочных закупок у единственных поставщиков

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Минфин внес на рассмотрение в правительство проект правительственного постановления, по которому регионы смогут получить право осуществлять ряд срочных закупок у единственных поставщиков, сообщило министерство.

Проект содержит поправки к постановлению правительства №339, которым определены в числе прочего случаи, когда субъекты Федерации могут определять случаи закупки у единственного поставщика.

"Так, документом предлагается расширить перечень оснований, при которых в 2024 году в регионах смогут осуществляться закупки у единственного поставщика, - говорится в сообщении. - К числу таких оснований будут отнесены закупки товаров, работ и услуг, необходимых для выполнения мероприятий в рамках введенных президентом России в регионах режимов готовности, а также для целей гражданской обороны, восстановления поврежденных объектов, обеспечения потребностей беженцев и вынужденных переселенцев".

В пояснительной записке к проекту постановления сказано, что изменения в ПП-339 спроектированы с учетом текущей экономической ситуации, обусловленной внешним санкционным давлением, проводимой специальной военной операции.

В случае принятия этого постановления регионы смогут без санкции федерального правительства проводить закупки у едпоставщика на основании решения рабочей группы по реализации специального инфраструктурного проекта. Но при условии, что этим решением определен едпоставщик по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия.

Также закупки у едпоставщика будут вправе осуществлять субъекты Федерации, на территории которых соответствующим указом президента введены военное положение, средний уровень реагирования и уровень повышенной готовности. Такие закупки допустимы, если направлены на реализацию мероприятий и мер, предусмотренных соответствующим указом президента.

Кроме того, предлагается разрешить закупки у едпоставщиков в тех случаях, когда они направлены на обеспечения экономических, социальных и правовых гарантий защиты прав и законных интересов беженцев и вынужденных переселенцев.

Помимо этого, допускаются закупки у едпоставщика при выполнении мероприятий по гражданской обороне, а также при восстановлении объектов, поврежденных или разрушенных в результате боевых действий.

Всего проектом правпостановления предусмотрено семь таких оснований, которые позволят субъектам осуществлять закупки у едпоставщика. Эти же нормы будут распространяться на автономные учреждения, получающие субсидии из бюджета, и на юрлица, получающие бюджетные инвестиции.

Как сообщалось, с 2022 года действовала временная норма закона "О контрактной системе" (44-ФЗ), по которой регионы и муниципальные органы власти имели право устанавливать иные случаи осуществления закупок у едпоставщика и определять порядок проведения таких закупок. В конце прошлого года эта норма была отменена, поскольку многие регионы использовали ее не по назначению. При этом соответствующие полномочия были переданы правительству, которое теперь может утверждать перечень товаров, работ, услуг (ТРУ), в отношении которых органы власти субъектов и муниципальных образований смогут определять случаи закупок у едпоставщика. Правительство также должно утверждать порядок осуществления таких закупок.

Исключение сделано для Москвы - городу предоставлено право самостоятельно (без учета перечня ТРУ, в отношении которых разрешается проводить закупки у едпоставщика - ИФ) устанавливать иные случаи закупок у едпоставщика как для собственных нужд, так и для внутригородских муниципальных образований.

Ранее заместитель министра финансов Алексей Лавров объяснял отмену полномочий регионов тем, что в 2023 году наблюдался рост закупок у едпоставщика по указанному основанию.

"В большинстве случаев эта норма применяется не для тех случаев, для которых она предназначена - срочные, особо значимые закупки, по которым все надо делать быстро, оперативно, - говорил в ноябре 2023 года Лавров. - К сожалению, видим в основном строительные работы, в том числе долгосрочные, большие контракты, договоры лизинга и обычные закупки, где есть конкурентные рынки. Есть случаи, когда более 50% от совокупного годового объема закупок приходится на закупки у едпоставщика".

По данным Минфина, за 9 месяцев 2023 года 29% контрактов (727 тыс. на 2,5 трлн рублей) было заключено с едпоставщиками. Это соответственно на 12% и на 32% больше аналогичного показателя прошлого года. При этом число госконтрактов, заключенных с едпоставщиками на основании временных (антисанкционных - ИФ) решений региональных органов власти, выросло более чем в два раза - почти до 20 тыс. контрактов на 750 млрд рублей. Годом ранее таких контрактов было 9 тыс. на 690 млрд рублей.