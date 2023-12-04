Правительство РФ расширило и продлило на 2024г спецрежим госзакупок в новых субъектах

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Правительство расширило и продлило на 2024 год специальный режим осуществления госзакупок для новых субъектов РФ, следует из правительственного постановления, опубликованного на портале правовой информации.

Этим документом правительство РФ внесло изменения в правпостановление №2559, которым в конце прошлого года были введены особенности планирования и осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. Речь идет о том, что госзаказчики новых субъектов РФ получили право закупать товары и услуги у едпоставщиков на основании "форс-мажорного" положения закона "О контрактной системе" (44-ФЗ), в соответствии с которым закупки у едпоставщиков осуществляются "при необходимости оказания медицинской помощи в неотложной или экстренной форме либо вследствие аварии, обстоятельств непреодолимой силы, для предупреждения и (или) ликвидации чрезвычайной ситуации, для оказания гуманитарной помощи".

Это право продлено на 2024 год.

Более того, теперь им могут воспользоваться не только госзаказчики новых субъектов РФ, но и местные государственные или муниципальные учреждения и унитарные предприятия (в общем случае такие заказчики осуществляют свои закупки в соответствии с законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", 223-ФЗ - ИФ).

При введении спецрежима госзакупок предполагалось, что в течение текущего года новые субъекты РФ смогут адаптироваться к правилам осуществления закупок по 44-ФЗ и начнут проводить их на общих основаниях с 2024 года.

Продленный спецрежим предусматривает также, что госзаказчики в новых субъектах РФ могут делать свои закупки в "бумажной" форме, не предъявлять к поставщикам квалификационные требования, не требовать обеспечения исполнения контракта или выполнения гарантийных обязательств, не выполнять квоты по закупкам у малого бизнеса и т.п. Кроме того, информация о закупках госзаказчиков в новых субъектах РФ (включая планы-графики закупок, информация о контрактах и пр.) не должна размещаться на сайте Единой информационной системы (ЕИС) в сфере закупок.

Как сообщалось, в конце 2022 года вступили в силу поправки к 44-ФЗ, согласно которым правительство РФ временно получило право регламентировать осуществление госзакупок в новых субъектах РФ. Эти поправки предусматривают, что до 31 декабря 2023 года правительство РФ вправе устанавливать особенности планирования и осуществления закупок для нужд ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также муниципальных образований, находящихся на их территории.