Правительство предложило изменить закупки у единственного поставщика по решению субъектов РФ

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Правительство РФ предлагает в 2024 году ограничить формат закупок у единственного поставщика по решению органов власти субъектов РФ или муниципальных образований. Об этом заявил заместитель министра финансов Алексей Лавров в ходе конференции "Государственные и муниципальные закупки - 2023", организованной Институтом государственных и регламентированных закупок, конкурентной политики и антикоррупционных технологий.

"Предлагается изменить формат закупки у едпоставщика по решениям субъектов РФ и муниципальных органов власти, - сказал Лавров. - Без изменений предлагается сохранить эту норму для городов федерального значения, учитывая их особенности внутренней организации и взаимодействия с муниципальными образованиями".

Для остальных региональных госзаказчиков предлагается перенести принятие решений о совершении таких закупок на уровень правительства субъекта РФ.

"А самое главное, такое право будет действовать только по определенному перечню продукции, который будет утвержден правительством РФ", - добавил Лавров.

Такие поправки правительство предложило включить в соответствующий законопроект, который находится на рассмотрении Госдумы РФ.

Инициативу правительства Лавров объяснил тем, что в этом году наблюдается рост закупок у единственного поставщика по указанному основанию.

"В большинстве случаев эта норма применяется не для тех случаев, для которых она предназначена – срочные, особо значимые закупки, по которым все надо делать быстро, оперативно, - отметил Лавров. - К сожалению, видим в основном строительные работы, в том числе долгосрочные, большие контракты, договоры лизинга и обычные закупки, где есть конкурентные рынки. Есть случаи, когда более 50% от совокупного годового объема закупок приходится на закупки у едпоставщика".

Впрочем, по словам Лаврова, есть ряд субъектов РФ, которые вообще не пользуются этой нормой.

Ранее Минфин сообщал, что за 9 месяцев текущего года 29% контрактов (727 тыс. штук на 2,5 трлн рублей) было заключено с единственными поставщиками. Это соответственно на 12% и на 32% больше аналогичного показателя прошлого года.

При этом число госконтрактов, заключенных с единственными поставщиками на основании временных (антисанкционных - ИФ) решений региональных органов власти выросло более чем в два раза – почти 20 тыс. контрактов на 750 млрд рублей. Годом ранее таких контрактов было 9 тыс. на 690 млрд рублей.

Как сообщалось, весной 2022 года был принят 46-ФЗ, который предусматривал, в числе прочего, коррекцию закупочного законодательства в условиях санкций. В том числе за счет временных норм.

В частности, временные положения закона позволяли госзаказчикам не устанавливать требования о предоставлении обеспечения исполнения контракта, осуществлять закупки в сфере строительства (выполнение работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объекта капитального строительства) одновременно с закупками оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта, устанавливали для субъектов РФ дополнительное основание для заключения контрактов с единственными поставщиками и пр.

В настоящее время на рассмотрении Госдумы находится законопроект, предусматривающий продление почти всех этих временных мер на 2024 год.

В 2022 году госзаказчики заключили контракты на общую сумму 11,1 трлн рублей. Из них по результатам несостоявшихся закупок были заключены контракты на 5,2 трлн рублей. Объем госконтрактов, заключенных собственно с единственными поставщиками, составил 2,6 трлн рублей.