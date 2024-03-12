Соцсети в РФ оштрафованы на 22 млн руб. за несоблюдение закона о самоконтроле

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) за прошлый и текущий год составил 19 протоколов на социальные сети за несоблюдение требований закона о самоконтроле, сумма назначенных судом штрафов составила более 22 млн рублей, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

"В 2023 году были приняты поправки в КоАП РФ, предусматривающие штрафы до 8 млн руб. для социальных сетей за несоблюдение закона о самоконтроле. В прошлом году Роскомнадзор составил в отношении владельцев соцсетей 14 протоколов об административных правонарушениях, которые рассмотрели в суде. Общая сумма штрафов составила 21,35 млн руб. В текущем году составлено 5 таких протоколов, по одному из них состоялся суд, владельцу соцсети назначен штраф 900 тыс. руб.", - говорится в сообщении РКН.

В ведомстве добавили, что для оперативного удаления запрещенных материалов, размещенных в соцсетях, РКН взаимодействует со службами модерации интернет-ресурсов.

"Так, в рамках взаимодействия с администрациями соцсетей удалены материалы, содержащие детскую порнографию, суицидальный и пронаркотический контент: в 2021 году - 96 тыс. материалов; в 2022 году - 98 тыс. материалов; в 2023 году - 113 тыс. материалов; в 2024 году (за текущий период) - 11 тыс. материалов", - сказано в сообщении.

Ранее во вторник в РКН сообщили, что в реестр соцсетей внесены интернет-площадки Discord и Yappy. 12 марта их владельцам были направлены соответствующие уведомления. Таким образом, в реестре уже 15 соцсетей: ВКонтакте, Одноклассники, Twitter, TikTok, Likee, YouTube, Telegram, LiveJournal, Пикабу, Pinterest, Дзен, RuTube, Twitch, Discord и Yappy.

Закон о самоконтроле соцсетей (№ 530-ФЗ) действует с февраля 2021 года; в соответствии с ним интернет-площадки обязаны самостоятельно выявлять и блокировать противоправный контент. Для жалоб пользователей на размещение такого контента соцсети обязаны иметь форму обратной связи. Для контроля за его исполнением РКН ведет соответствующий реестр, в который попадают ресурсы, на которых пользователи распространяют информацию при помощи персональных страниц, а также присутствует реклама, направленная на российских потребителей. Ежедневная посещаемость таких ресурсов должна составлять более 500 тыс. российских пользователей в сутки.