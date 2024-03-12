Discord и Yappy пополнили реестр соцсетей в РФ

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) включил в реестр социальных сетей Discord и Yappy, говорится в сообщении ведомства.

"12 марта мы направили владельцам этих соцсетей уведомление о включении в реестр. Теперь в нем 15 площадок: "ВКонтакте", "Одноклассники", Telegram, LiveJournal, "Пикабу", "Дзен", RuTube, YouTube, Likee, Twitter, TikTok, Pinterest, Twitch, Discord и Yappy", - говорится в сообщении РКН, опубликованном во вторник.

В ведомстве напомнили, что согласно закону о самоконтроле (№ 530-ФЗ) соцсети обязаны самостоятельно выявлять и блокировать запрещенную информацию - детскую порнографию, суицидальный, пронаркотический контент и др.

А чтобы пользователи могли пожаловаться на размещение такого контента, соцсети обязаны разместить форму обратной связи. За несоблюдение закона владельцам грозит штраф до 87 млн руб., сказано в сообщении.