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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:07

Discord и Yappy пополнили реестр соцсетей в РФ

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) включил в реестр социальных сетей Discord и Yappy, говорится в сообщении ведомства.

"12 марта мы направили владельцам этих соцсетей уведомление о включении в реестр. Теперь в нем 15 площадок: "ВКонтакте", "Одноклассники", Telegram, LiveJournal, "Пикабу", "Дзен", RuTube, YouTube, Likee, Twitter, TikTok, Pinterest, Twitch, Discord и Yappy", - говорится в сообщении РКН, опубликованном во вторник.

В ведомстве напомнили, что согласно закону о самоконтроле (№ 530-ФЗ) соцсети обязаны самостоятельно выявлять и блокировать запрещенную информацию - детскую порнографию, суицидальный, пронаркотический контент и др.

А чтобы пользователи могли пожаловаться на размещение такого контента, соцсети обязаны разместить форму обратной связи. За несоблюдение закона владельцам грозит штраф до 87 млн руб., сказано в сообщении.

Discord Yappy Роскомнадзор
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