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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 19:53

Роскомнадзор сейчас не планирует блокировать Telegram

Роскомнадзор сейчас не планирует блокировать Telegram
Фото: "Интерфакс"

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Telegram с 2021 года удалил по требованиям Роскомнадзора более 256 тысяч публикаций с запрещенным контентом, заявили "Интерфаксу" в пресс-службе РКН и добавили, что сейчас не видят необходимости блокировать платформу.

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"Подтверждаем отсутствие в настоящее время необходимости в ограничении работы Tеlegram в России", - сказали в ведомстве.

"Роскомнадзор призывает владельцев мессенджеров и соцсетей, в том числе Telegram, обратить сейчас особое внимание на безопасность своих пользователей и принять дополнительные меры, предоставляющие пользователям возможность ограничить себя от получения провокационных сообщений", - добавили в РКН.

Там отметили, что за отказ удалять противоправную информацию на Telegram составили 19 протоколов, назначили штрафы на общую сумму 68 млн рублей.

Закон "о самоконтроле" соцсетей (№ 530-ФЗ) действует в России с февраля 2021 года. Он обязывает интернет-площадки самостоятельно оперативно выявлять и блокировать запрещенную информацию. Чтобы контролировать соблюдение закона, Роскомнадзор ведет Реестр социальных сетей. В него попадают ресурсы, посещаемость которых достигает 500 тысяч российских пользователей в сутки.

"Согласно данным MediaScope, аудитория площадки Telegram, составляет около 85 млн человек. Этот интернет-сервис включен в реестр", - сказали в РКН.

В 2023 году были приняты поправки в КоАП РФ, предусматривающие штрафы до 8 млн рублей для социальных сетей за несоблюдение закона о самоконтроле. "За нарушение требований этого закона суд назначил Telegram 5 штрафов в размере 7,8 млн рублей", - уточнили в РКН.

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