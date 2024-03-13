Более 30 БПЛА сбиты над Воронежской областью

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об уничтожении свыше 30 беспилотников над регионом в ночь на среду.

"Уважаемые жители Воронежской области, опасность атаки БПЛА пока сохраняется. За ночь на территории региона средствами ПВО обнаружены и уничтожены более 30 беспилотников", - написал Гусев в своем телеграм-канале.

По его данным, есть незначительные повреждения инфраструктуры и жилья.

"Так, в Бутурлиновском районе поврежден частный дом и трансформаторная подстанция, а в Советском районе Воронежа частично разрушена кровля магазина", - уточнил глава региона.

Пострадавших нет, отметил губернатор.