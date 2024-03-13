МЧС провело учения по ликвидации последствий ДТП на трассе М-12 в пяти регионах

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - МЧС совместно с другими оперативными службами провело учения по ликвидации последствий ДТП на скоростной трассе М-12 в пяти регионах России.

"Наша общая задача не только отработать необходимые вопросы реагирования, но также направить усилия на предупреждение возможных чрезвычайных ситуаций", - сообщил глава МЧС России Александр Куренков, наблюдавший за учениями во Владимирской области.

Учения прошли на участках трассы в пяти регионах - в подмосковном Орехово-Зуеве, нижегородском Арзамасе, Кайбицком районе Татарстана, Шумерлинском муниципальном округе Чувашии и Судогодском районе Владимирской области. В них приняли участие 400 специалистов, было задействовано 140 единиц техники, включая пять вертолетов.

По замыслу учений, в каждом регионе условные аварии на автотрассе стали причиной многокилометровых дорожных заторов, а разлив топлива создавал угрозу возгорания. Для эвакуации пострадавших с места ДТП потребовались вертолеты.

На 173-м км трассы во Владимирской области спасатели и другие службы отработали действия по ликвидации последствий аварии с участием пассажирского автобуса, дорожной техники и легкового автомобиля. Для эвакуации условных пострадавших с вертолета Ми-8 десантировались спасатели. Также сотрудники ведомства деблокировали пострадавших и тушили условные пожары.

Куренков уточнил, что результаты учений обобщит Национальный центр управления в кризисных ситуациях МЧС России. Он добавил, что каждый сотрудник должен знать алгоритм своих действий и суметь отработать эти действия на практике.

В ноябре прошлого года подобные учения МЧС России впервые организовало на автотрассе М-11 "Нева" в шести регионах.