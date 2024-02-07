Два человека погибли, 16 пострадали при столкновении 40 автомобилей в Подмосковье

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - В массовом ДТП на трассе М-4 в Подмосковье пострадали 16 человек, двое погибли, сообщили в Минздраве России.

"Всего в результате пострадало 18 человек, двое из них погибли", - говорится в сообщении пресс-службы Минздрава России.

Отмечается, что медики оказали амбулаторную помощь 11 пострадавшим в массовом дорожно-транспортном происшествии. Еще пятерых пострадавших госпитализировали в ближайшие медицинские учреждения, все они находятся в состоянии средней степени тяжести.

Оказание медицинской помощи координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России, добавили в сообщении.

В министерстве напомнили, что в текущую среду примерно в 14:40 произошло столкновение более 40 автомобилей на трассе М-4 в Ступинском районе Московской области. На место оперативно прибыли экстренные службы.