Московский СОБР Росгвардии отработал на учениях ликвидацию диверсантов

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Сотрудники специального отряда быстрого реагирования (СОБР) московского управления Росгвардии провели учение на одном из полигонов Подмосковья, где отработали действия по обнаружению и ликвидации диверсионно-разведывательных групп, сообщили в ГУ Росгвардии по Москве.

"В течение недели спецназовцы совершенствовали свои профессиональные навыки в условиях, максимально приближенных к реальным", - сказано в пресс-релизе.

На учениях отрабатывались действия по обнаружению и ликвидации диверсионно-разведывательных групп на пересеченной и лесистой местности, тактика групп прикрытия и отражение нападения условного противника.

"Бойцы практиковались в разведке и действиях при внезапной встрече с врагом. Ночью проводились практические стрельбы, где отрабатывались навыки владения различным видом вооружения в условиях ограниченной видимости", - сообщили в Росгвардии.