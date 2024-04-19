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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

Московский СОБР Росгвардии отработал на учениях ликвидацию диверсантов

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Сотрудники специального отряда быстрого реагирования (СОБР) московского управления Росгвардии провели учение на одном из полигонов Подмосковья, где отработали действия по обнаружению и ликвидации диверсионно-разведывательных групп, сообщили в ГУ Росгвардии по Москве.

"В течение недели спецназовцы совершенствовали свои профессиональные навыки в условиях, максимально приближенных к реальным", - сказано в пресс-релизе.

На учениях отрабатывались действия по обнаружению и ликвидации диверсионно-разведывательных групп на пересеченной и лесистой местности, тактика групп прикрытия и отражение нападения условного противника.

"Бойцы практиковались в разведке и действиях при внезапной встрече с врагом. Ночью проводились практические стрельбы, где отрабатывались навыки владения различным видом вооружения в условиях ограниченной видимости", - сообщили в Росгвардии.

Москва Подмосковье СОБР Росгвардия
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