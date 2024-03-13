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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:43

Курский поселок Теткино обстреливают на протяжении дня

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что поселок Теткино в Глушковском районе находится под обстрелом в течение всего дня.

"Сегодня весь день поселок Теткино Глушковского района подвергается обстрелам со стороны Украины. Повреждены хозяйственная постройка и магазин", - написал он в Telegram.

Подомовый обход в Теткине начнут, как только это будет безопасно.

Ракетная опасность сохранялась в Глушковском районе с 9:00 до 15:12 среды.

Хроника 24 февраля 2022 года – 13 марта 2024 годаВоенная операция на Украине
Теткино Роман Старовойт Глушковский район Курская область
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