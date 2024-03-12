Российские военные заявили, что диверсанты не смогли зайти в поселок Тёткино

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Российские военные заявили, что украинским диверсантам не удалось закрепиться в поселке Теткино Курской области.

"В поселке городского типа продолжается мирная жизнь: без каких-либо ограничений работают магазины, государственные учреждения и общественный транспорт. Местные жители рассказывают, что на улицах все спокойно", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

"Противник "даже не зашел в село, а на самой границе был остановлен огнем артиллерии и стрелковым оружием", сказал командир российской парашютно-десантной роты на видео, которое распространило Минобороны РФ.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что во вторник около 03:00 украинские диверсионные формирования при поддержке танков и другой бронетехники предприняли попытку вторжения на территорию России на трех направлениях: со стороны населенного пункта Одноробовка Харьковской области, в районах населенных пунктов Нехотеевка и Сподарюшино Белгородской области.

По словам российских военных, все эти атаки были отражены. По данным министерства, по противнику нанесли удары российские самолеты, вертолеты, ракетные войска и артиллерия, тяжелые огнеметные системы.

"Противник потерял 234 боевика убитыми, семь танков, три БМП Bradley производства США и два бронетранспортера. Нарушений государственной границы не допущено", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

В заявлении говорится, что в результате активных действий подразделений прикрытия государственной границы "Западной" группировки войск и пограничной службы ФСБ украинские диверсионные формирования были отброшены.