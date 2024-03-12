Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:07

Российские военные заявили, что диверсанты не смогли зайти в поселок Тёткино

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Российские военные заявили, что украинским диверсантам не удалось закрепиться в поселке Теткино Курской области.

"В поселке городского типа продолжается мирная жизнь: без каких-либо ограничений работают магазины, государственные учреждения и общественный транспорт. Местные жители рассказывают, что на улицах все спокойно", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

"Противник "даже не зашел в село, а на самой границе был остановлен огнем артиллерии и стрелковым оружием", сказал командир российской парашютно-десантной роты на видео, которое распространило Минобороны РФ.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что во вторник около 03:00 украинские диверсионные формирования при поддержке танков и другой бронетехники предприняли попытку вторжения на территорию России на трех направлениях: со стороны населенного пункта Одноробовка Харьковской области, в районах населенных пунктов Нехотеевка и Сподарюшино Белгородской области.

По словам российских военных, все эти атаки были отражены. По данным министерства, по противнику нанесли удары российские самолеты, вертолеты, ракетные войска и артиллерия, тяжелые огнеметные системы.

"Противник потерял 234 боевика убитыми, семь танков, три БМП Bradley производства США и два бронетранспортера. Нарушений государственной границы не допущено", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

В заявлении говорится, что в результате активных действий подразделений прикрытия государственной границы "Западной" группировки войск и пограничной службы ФСБ украинские диверсионные формирования были отброшены.

Курская область Минобороны РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: вторник, 12 марта

Ракетную опасность объявили в Белгородской области

Две сотрудницы мэрии Белгорода госпитализированы после атаки беспилотника

Оренбургские летчики погибли при крушении Ил-76 в Ивановской области

Оренбургские летчики погибли при крушении Ил-76 в Ивановской области

Число пострадавших при атаке мэрии Белгорода беспилотником выросло до четырех

Беспилотник ВСУ упал в районе железнодорожного вокзала Белгорода

В Ивановской области потушили пожар на месте крушения Ил-76

Военная операция на Украине

В мэрии Белгорода при взрыве беспилотника пострадали две женщины

Глава МВД Эстонии объявлен в РФ в розыск

Глава МВД Эстонии объявлен в РФ в розыск

Военно-транспортный самолет Ил-76 разбился в Ивановской области

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });