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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:43

Захарова заявила, что вывод пограничников РФ из "Звартноца" не отвечает интересам безопасности Армении

Захарова заявила, что вывод пограничников РФ из "Звартноца" не отвечает интересам безопасности Армении
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Москва не получала уведомления по дипломатическим каналам о решении вывести российских пограничников из аэропорта Еревана, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы видели комментарии армянского руководства, по данной теме соответствующее уведомление было направлено по ведомственной линии, по дипломатическим каналам мы ничего не получали", - сказала она на брифинге в среду.

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Захарова выразила надежду, что все решения на этот счет будут приниматься по межведомственной линии.

Представитель МИД добавила, что "упомянутые объявления сделаны армянской стороной на фоне целой серии недружественных шагов и заявлений официального Еревана". "Вряд ли подобные инициативы отвечают интересам безопасности Армении и ее граждан, особенно с учетом тех задач, которые плечом к плечу эффективно отрабатывали российские и армянские пограничники в течение многих лет", - заявила Захарова.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил накануне, что представители погранслужбы ФСБ России покинут ереванский аэропорт "Звартноц" с 1 августа 2024 года.

"Мы проинформировали российскую сторону, что приняли такое решение (о выводе российских пограничников из ереванского аэропорта - ИФ). В письме указан срок - 1 августа 2024 года", - сказал Пашинян на пресс-конференции 12 марта. По его словам, письмо отправлено и.о. начальника погранслужбы Армении на имя командующего погранвойсками РФ в Армении.

В Кремле сообщили, что российская сторона получила официальное обращение Армении о замене российских пограничников в ереванском аэропорту "Звартноц". "Действительно получено ведомственное письмо, и по линии ведомств осуществляются контакты. Большего я сейчас сказать не могу", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 12 марта журналистам.

МИД Мария Захарова Никол Пашинян Армения Звартноц
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