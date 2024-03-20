В Кремле усомнились в эффективности миссии ОБСЕ на армяно-азербайджанской границе

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - В Кремле считают сомнительной эффективность миссии наблюдателей ОБСЕ на армяно-азербайджанской границе.

Пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова попросили прокомментировать решение Армении увеличить контингент наблюдателей от ОБСЕ на армяно-азербайджанской границе. "Здесь, наверное, стоит поставить под сомнение потенциальную эффективность такой миссии", - ответил он.

Также он обратил внимание, что действия Еревана не согласованы с азербайджанской стороной.

"Вопрос в том, что является предметом наблюдения и признается ли эта миссия азербайджанской стороной. Если мы правильно понимаем, азербайджанская сторона весьма негативно относится к функциям этой миссии, и я сомневаюсь, что там с пониманием будет встречен такой мандат, - сказал Песков. - Это такое одностороннее решение Еревана".

Речь идет о решении по расширению миссии от 138 до 209, а также о наделении их неприкосновенностью и льготами.