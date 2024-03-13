Захарова потребовала не допустить превращения украинского кризиса в общеевропейский

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Украинский кризис может приобрести общеевропейский характер из-за "провокационных действий" отдельных стран; чтобы это предотвратить, Запад должен перестать поддерживать Украину, заявила на брифинге представитель МИД Мария Захарова.

"Этот конфликт уже идет, и идет не один год... Речь не столько о рисках этого противостояния, сколько о рисках открытой, горячей фазы. Назвать нынешнюю жизнь нормальной в плане стабильности, безопасности, предсказуемости не возьмется никто. Думаю, предсказуемость только в одном - в продолжении агрессивных заявлений со стороны Запада", - сказала она.

Так она ответила на вопрос о том, как МИД оценивает шансы перерастания конфликта вокруг Украины в более серьезный общеевропейский или мировой конфликт.

По словам Захаровой, внутри западного сообщества необходимо "провести серьезный разговор" о том, готовы ли они "к тому, к чему их подталкивает определенная часть западной элиты".

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства отметила, что заявления лидеров Германии, Франции, США, Великобритании говорят об их агрессивной тональности, но также и об отсутствии единого взгляда у этих стран, что может привести к "провокативному втягиванию тех государств, которые не хотят эскалации, выхода на общемировые - в открытой фазе - тенденции конфликта".

"Это яркие примеры того, как Вашингтон и его союзники шаг за шагом идут по пути эскалации украинского кризиса. В результате необдуманных провокационных действий даже одной-двух стран Евросоюза или НАТО украинский кризис абсолютно спокойно может выйти за свои географические рамки, приобрести совершенно иной масштаб и развиваться бесконтрольно", - добавила Захарова.

Отвечая на вопрос о том, что можно было бы сделать для того, чтобы избежать такого развития событий, она подчеркнула, что страны Запада должны перестать поддерживать Украину, прекратить поставки вооружений и выделение стране денег в таких объемах, а также "отказаться от планов нанесения кому-либо стратегического поражения".