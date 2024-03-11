В Кремле с пониманием отнеслись к призыву Франциска к переговорам с Украиной

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - В Кремле с пониманием относятся к высказываниям папы римского Франциска о переговорах для разрешения ситуации на Украине, заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"В целом ту мысль, которую он говорил, конечно, вполне можно понять. Он высказывался в пользу переговоров. Вы знаете, что и наш президент неоднократно говорил о нашей готовности и открытости решать наши проблемы путем переговоров. И это предпочтительнее", - сказал Песков.

"Но вы знаете, что, к сожалению, и высказывания папы, и неоднократные заявления других сторон, в том числе наши, в последнее время натыкаются на абсолютно жесткое отрицание со стороны киевского режима, а они не допускают возможность ведения каких-либо переговоров", - добавил он.

Песков допустил, что подобная позиция Киева подпитывается заявлениями "многих европейских стран, которые и дальше делают все для того, чтобы обречь Россию на неминуемое, как они считают, стратегическое поражение".

"Это глубочайшее заблуждение, глубочайшая ошибка, и события, в первую очередь, на поле боя, самым ярким образом об этом свидетельствуют", - подчеркнул он.

На брифинге его попросили прокомментировать последние высказывания папы, который призвал начать переговоры для разрешения ситуации на Украине и палестино-израильского конфликта. 9 марта вышел фрагмент интервью понтифика швейцарской медиакомпании RSI. Франциск призвал участников военных конфликтов думать о жизнях людей, принимать помощь международных посредников и иметь мужество, чтобы поднять белый флаг.

Журналисты, задавая вопрос, отметили, что папа римский Франциск "призвал Украину проявить мужество и поднять белый флаг".

"Насколько я понимаю, в высказываниях понтифика был более широкий контекст", - сказал Песков.