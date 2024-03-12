Госдума призвала Бундестаг не допустить втягивание ФРГ в войну на стороне Украины

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Депутаты Госдумы поддержали обращение к Бундестагу с призывом не допустить действий, которые втянули бы Германию в вооруженный конфликт на стороне Украины, сообщает пресс-служба палаты.

Обращение принято в связи с недавней утечкой в СМИ записи обсуждения германскими военными передачи Украине крылатых ракет для ударов в том числе по мосту через Керченский пролив.

"Многочисленные факты, свидетельствующие о применении Украиной западных вооружения и боеприпасов, а также об участии военнослужащих США, Великобритании, Франции и других стран НАТО, включая Германию, в боевых действиях на Украине, в том числе в качестве инструкторов и военных специалистов, занимающихся обслуживанием сложной военной техники, дают все основания утверждать о достоверности и крайней опасности планов, вынашиваемых руководством бундесвера", - говорится в документе.

Дума призывает Бундестаг провести объективное расследование участия военнослужащих бундесвера в боевых действиях на территории Украины.

Депутаты напомнили о Договоре об окончательном урегулировании в отношении Германии от 12 сентября 1990 года, "согласно которому с немецкой земли будет исходить только мир, а действия, могущие и преследующие цель разрушить мир между народами, в особенности подготовка к ведению наступательной войны, являются антиконституционными и наказуемыми".

"Государственная Дума убеждена, что успешный многолетний опыт советско-германского и российско-германского урегулирования, здравомыслие немецкого народа и парламентариев, выражающих его волю, позволят предотвратить катастрофу прямого вооруженного противоборства между Германией и Россией, приблизят начало взаимовыгодного политического диалога во имя мира и благополучия в Европе", - говорится в обращении.