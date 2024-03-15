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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:03

Суд РФ запретил Gasunie вести спор с "Газпром экспортом" в иностранном арбитраже

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в пятницу удовлетворил иск ООО "Газпром экспорт" о запрете газотранспортному оператору Нидерландов Gasunie Transport Services B.V. начинать разбирательство в иностранном арбитраже, об этом говорится в судебной картотеке.

Как сообщалось, истец требовал запрета Gasunie Transport Services инициировать и продолжать разбирательство в Окружном суде Северных Нидерландов (rechtbank Noord-Nederland).

На случай неисполнения Gasunie Transport Services судебного запрета "Газпром экспорт" запросил суд о присуждении в свою пользу денежной суммы. В аналогичных процессах сумма санкции обычно соответствует размеру претензий в международных судах.

Ранее по аналогичным заявлениям российский суд запретил польской EuRoPol GAZ, "Нафтогазу Украины", германской Uniper и чешской Net4Gas продолжать разбирательства с компаниями группы "Газпром" в иностранных арбитражах.

Gasunie Газпром Газпром экспорт Нидерланды
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