Суд РФ запретил Gasunie вести спор с "Газпром экспортом" в иностранном арбитраже

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в пятницу удовлетворил иск ООО "Газпром экспорт" о запрете газотранспортному оператору Нидерландов Gasunie Transport Services B.V. начинать разбирательство в иностранном арбитраже, об этом говорится в судебной картотеке.

Как сообщалось, истец требовал запрета Gasunie Transport Services инициировать и продолжать разбирательство в Окружном суде Северных Нидерландов (rechtbank Noord-Nederland).

На случай неисполнения Gasunie Transport Services судебного запрета "Газпром экспорт" запросил суд о присуждении в свою пользу денежной суммы. В аналогичных процессах сумма санкции обычно соответствует размеру претензий в международных судах.

Ранее по аналогичным заявлениям российский суд запретил польской EuRoPol GAZ, "Нафтогазу Украины", германской Uniper и чешской Net4Gas продолжать разбирательства с компаниями группы "Газпром" в иностранных арбитражах.