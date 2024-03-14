Причиной крушения вертолета на Колыме мог стать отказ двигателя

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Отказ двигателя в сложных метеоусловиях мог спровоцировать крушение вертолета Ми-8 с рабочими на Колыме, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах.

"Перед аварией экипаж связался с наземными службами и сообщил о метели и проблемах в работе двигателя", - рассказали в экстренных службах.

В настоящее время к месту аварии направляются спасатели.

На борту вертолета находились 20 человек, это рабочие одного из золотых рудников.

По предварительным данным, есть погибшие и пострадавшие.