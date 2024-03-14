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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:23

В аварии вертолета Ми-8 на Колыме погиб член экипажа

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - При жесткой посадке вертолета Ми-8 на Колыме погиб один член экипажа, сообщил журналистам губернатор Магаданской области Сергей Носов.

"Один из членов экипажа погиб, один получил травмы средней тяжести, третий травмирован тяжело", - сказал он.

На место аварии вылетели два вертолета Ми-8Т предприятия "Авиация Колымы" с медиками и спасателями. Всех пассажиров доставят в Магадан для медицинского обследования. Также с людьми готовы работать психологи.

Разбившийся вертолет Ми-8Т "Дальнереченск Авиа" выполнял рейс по заказу Омолонской горнорудной компании, на борту находились 17 пассажиров - рабочие рудника - и три члена экипажа. Он совершил жесткую посадку в 75 км от поселка Эвенск Северо-Эвенского района Магаданской области.

По предварительным данным, причиной аварии стала неисправность двигателя. Вертолет в этом году прошел капитальный ремонт, сообщил "Интерфаксу" директор "Дальнереченск Авиа" Сергей Асташкин.

По факту аварии возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека (по ч.2 ст.263 УК).

Магадан Сергей Носов Ми-8 Колыма Дальнереченск Авиа Магаданская область
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