Вертолет Ми-8 с рабочими разбился в Магаданской области, два человека погибли

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - В Магаданской области разбился вертолет Ми-8, перевозивший рабочих, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах.

"Вертолет Ми-8 перевозил 20 рабочих одного из рудников в Магаданской области. Потерпел крушение. Два человека погибли, судьба остальных неизвестна", - рассказали там.

Среди основных версий крушения рассматриваются техническая неисправность и ошибка пилотирования в сложных метеоусловиях.

Инцидент произошел в районе сопки Кварцевая Северо-Эвенского муниципалитета. Вертолет совершил жесткую посадку в 75 км от Эвенска.

"По предварительным данным, во время вывоза вахтовиков в районе крушения были сложные метеоусловия, техника могла не выдержать, человеческий фактор также рассматривается", - уточнили в экстренных службах.

Два вертолета "Авиации Колымы" выдвинулось к месту крушения в 04.45 мск. Также в 06.00 мск туда отправится вертолет МЧС России с 4 сотрудниками на борту. По предварительным расчетам, они прибудут на место через 6 часов.