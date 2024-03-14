Уголовное дело возбуждено по факту крушения Ми-8 в Магаданской области

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта возбуждено после крушения вертолета в Магаданской области, сообщило Восточное межрегиональное следственное управления на транспорте СКР.

"Хабаровским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении.

Дальневосточной транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов, в рамках которой будет дана оценка соблюдению обязательных требований при подготовке судна к вылету, аэронавигационному обеспечению полетов, а также осуществлении аварийно-спасательной операции.

По предварительным данным, причиной аварии стала неисправность двигателя, сообщило надзорное ведомство.

По данным прокуратуры, в 11:05 по магаданскому времени в 75 км от поселка Эвенск Северо-Эвенского района Магаданской области произошла аварийная посадка вертолета Ми-8Т перевозчика "Дальнереченск Авиа", следовавшего по маршруту посадочная площадка Кварцевый - аэропорт Омсукчан.

Рейс выполнялся для перевозки работников золоторудного месторождения, на борту воздушного судна находились 20 человек, в том числе три члена экипажа. Ранее в экстренных служба "Интерфаксу" сообщили, что в результате аварии два человека погибли, еще двое получили травмы.

Началась поисково-спасательная операция.