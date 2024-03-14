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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:23

Белгородский губернатор сообщил о раненом в Грайвороне после обстрела

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - В Белгородской области город Грайворон попал под обстрел, есть пострадавший, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"По предварительным данным, есть один пострадавший. В момент прилета снаряда рядом с продуктовым магазином находился мужчина - у него легкое ранение руки, медицинская помощь была оказана на месте, от госпитализации он отказался", - написал он.

Пока известно о повреждениях в нескольких квартирах многоквартирного дома, одном частном жилом домовладении.

"Также посечены фасады и выбиты окна в двух учреждениях культуры, зданиях сбытовой компании и газовой службы, магазине. Повреждены три автомобиля, один из которых сгорел", - уточнил Гладков.

На местах работают все оперативные службы, подомовой обход продолжается.

Ранее этим утром Гладков сообщил, что Белгород обстреляли реактивными снарядами, один человек погиб, трое пострадали.

Вячеслав Гладков Белгород Белгородская область Грайворон
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