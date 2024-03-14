Белгородский губернатор сообщил о раненом в Грайвороне после обстрела

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - В Белгородской области город Грайворон попал под обстрел, есть пострадавший, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"По предварительным данным, есть один пострадавший. В момент прилета снаряда рядом с продуктовым магазином находился мужчина - у него легкое ранение руки, медицинская помощь была оказана на месте, от госпитализации он отказался", - написал он.

Пока известно о повреждениях в нескольких квартирах многоквартирного дома, одном частном жилом домовладении.

"Также посечены фасады и выбиты окна в двух учреждениях культуры, зданиях сбытовой компании и газовой службы, магазине. Повреждены три автомобиля, один из которых сгорел", - уточнил Гладков.

На местах работают все оперативные службы, подомовой обход продолжается.

Ранее этим утром Гладков сообщил, что Белгород обстреляли реактивными снарядами, один человек погиб, трое пострадали.