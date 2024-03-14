В Белгороде при обстреле пострадали шесть человек

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - По уточненным данным медицины катастроф, в Белгороде в результате утреннего обстрела пострадали шесть человек, а не трое или четверо, как сообщалось ранее. Об этом написал в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Все пострадавшие доставлены в больницы.

По словам Гладкова, сейчас в городской больнице №2 в Белгороде находятся трое: женщина с осколочным ранением лопатки, еще одна - с закрытым переломом плеча, а также мужчина с осколочными ранениями поясницы.

"Также в областной клинической больнице находятся двое пострадавших: у женщины и мужчины множественные осколочные ранения, по оценке медиков, они в тяжелом состоянии. Проводятся реанимационные мероприятия", - рассказал губернатор.

"Одна женщина со ссадинами была осмотрена медиками, от госпитализации она отказалась", - добавил он.

Губернатор также сообщил, при каких обстоятельствах утром погиб мирный житель: "Мужчина ехал в машине в момент прилета снаряда в двигатель. От полученных ран он скончался на месте".

По его данным, в Белгороде различные повреждения выявлены в 11 частных домовладениях, двух квартирах двух многоквартирных домов, в одном здании учреждения здравоохранения и двух объектах инфраструктуры (гостиница и фитнес-зал), также повреждены 53 легковых автомобиля.

В Белгородском районе после отражения средствами ПВО воздушной атаки ВСУ различные повреждения выявлены в поселке Разумное: пострадали одно частное домовладение, четыре легковых автомобиля и теплица на территории сельскохозяйственного предприятия, в селе Нижний Ольшанец есть повреждения в одном частном домовладении. Обошлось без пострадавших.

"На местах работают оперативные службы, строители и сотрудники управляющих компаний. В ближайшее время будет закрыт тепловой контур по временной схеме, и после всех замеров приступим к восстановительным работам", - заверил губернатор.