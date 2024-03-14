Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:12

В Белгороде при обстреле пострадали шесть человек

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - По уточненным данным медицины катастроф, в Белгороде в результате утреннего обстрела пострадали шесть человек, а не трое или четверо, как сообщалось ранее. Об этом написал в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Все пострадавшие доставлены в больницы.

По словам Гладкова, сейчас в городской больнице №2 в Белгороде находятся трое: женщина с осколочным ранением лопатки, еще одна - с закрытым переломом плеча, а также мужчина с осколочными ранениями поясницы.

"Также в областной клинической больнице находятся двое пострадавших: у женщины и мужчины множественные осколочные ранения, по оценке медиков, они в тяжелом состоянии. Проводятся реанимационные мероприятия", - рассказал губернатор.

"Одна женщина со ссадинами была осмотрена медиками, от госпитализации она отказалась", - добавил он.

Губернатор также сообщил, при каких обстоятельствах утром погиб мирный житель: "Мужчина ехал в машине в момент прилета снаряда в двигатель. От полученных ран он скончался на месте".

По его данным, в Белгороде различные повреждения выявлены в 11 частных домовладениях, двух квартирах двух многоквартирных домов, в одном здании учреждения здравоохранения и двух объектах инфраструктуры (гостиница и фитнес-зал), также повреждены 53 легковых автомобиля.

В Белгородском районе после отражения средствами ПВО воздушной атаки ВСУ различные повреждения выявлены в поселке Разумное: пострадали одно частное домовладение, четыре легковых автомобиля и теплица на территории сельскохозяйственного предприятия, в селе Нижний Ольшанец есть повреждения в одном частном домовладении. Обошлось без пострадавших.

"На местах работают оперативные службы, строители и сотрудники управляющих компаний. В ближайшее время будет закрыт тепловой контур по временной схеме, и после всех замеров приступим к восстановительным работам", - заверил губернатор.

Хроника 24 февраля 2022 года – 14 марта 2024 годаВоенная операция на Украине
Белгород Вячеслав Гладков Белгородская область Белгородский район Нижний Ольшанец
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Суд арестовал имущество троих экс-руководителей ВПБ на 37 млрд рублей у каждого

Песков на вопрос о нападении на Волкова посоветовал обращаться в МИД Литвы

Песков объяснил целесообразностью выведение Danone из-под госуправления

Песков объяснил целесообразностью выведение Danone из-под госуправления
Военная операция на Украине

Курский губернатор сообщил о новой попытке диверсантов зайти в Теткино

Экс-гендиректор "Ленфильма" Щербаков заочно арестован по делу о вымогательстве

Экс-гендиректор "Ленфильма" Щербаков заочно арестован по делу о вымогательстве

В Петербурге арестованы трое подозреваемых участников "Русского добровольческого корпуса"

На Запорожской АЭС сообщили об обстреле критической инфраструктуры станции

В ЦБ при жесткой ДКП не видят острой необходимости в продлении указа о валютной выручке

Военная операция на Украине

В Белгороде при обстреле один человек погиб и трое были ранены

В Петербурге задержаны члены "Русского добровольческого корпуса", планировавшие теракты

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });