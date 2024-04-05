Новые правила аккредитации классификаторов гостиниц начнут действовать в сентябре

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Новые правила аккредитации организаций, классифицирующих гостиницы, должны вступить в силу в сентябре 2024 года, сообщил через пресс-службу глава Росаккредитации Назарий Скрыпник.

Средства размещения, претендующие на категорию 1-5 звезд, должны пройти оценку с участием классификаторов. Этот же подход предполагается распространить на санаторно-курортные учреждения.

Как отметили в Росаккредитации, требования к работе классификаторов будут ужесточены. У компании классификатора должно быть не менее 5 экспертов (сейчас один). Им будет запрещено работать по совместительству. Будет запрещена любая аффилированность классификатора с гостиницами. А обезопаситься от оценки гостиницы без выезда поможет видеофиксация по чек-листу с проверкой геолокации эксперта.

Будут созданы реестр экспертов и цифровой профиль каждого конкретного эксперта. Для работы им потребуется высшее образование или профподготовка в сфере туризма, а также не менее двух лет опыта в отрасли. Введут персональную ответственность экспертов: более двух нарушений при классификации приведут к запрету деятельности на два года.

Сейчас на рынке более 19 тысяч гостиниц, у которых закреплена обязательная классификация, из них более 10 тысяч классифицированы без звезд.

"В отношении объектов без звезд мы предлагаем отказаться от классификации с участием классификатора", - говорил ранее Скрыпник.

Ведомство предлагает заменить ее на включение в реестр на основе самооценки с помощью приложения "Мобильный инспектор". По этой же схеме предлагается оценивать кемпинги и глэмпинги, гостевые дома и модульные гостиницы.

По словам Скрыпника, в настоящее время Росаккредитация заканчивает работу над текстом поправок в закон о туризме и в ближайшее время представит его на рассмотрение в профильный комитет Госдумы.