РФ вводит запрет на въезд для 200 граждан США

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Москва вводит запрет на въезд в страну 200 граждан США, заявляет российское внешнеполитическое ведомство.

"В ответ на постоянно вводимые Администрацией Дж.Байдена все новые персональные санкции не только против российских официальных лиц, представителей деловых кругов и общественности, деятелей культуры, но и тех, кто по тем или иным причинам неугоден Вашингтону, на основе взаимности вводится запрет на въезд в Российскую Федерацию в отношении 200 граждан США", - говорится в заявлении МИД.

Отмечается, что в их числе – "отдельные представители органов власти и законодатели, а также их близкие родственники, руководители компаний и предприятий ВПК, эксперты и лоббисты, вовлеченные в раскрутку русофобской кампании и поддержку режима в Киеве".

МИД приводит пофамильный перечень "списка-200", фигуранты которого вносятся в российский "стоп-лист" на постоянной основе. Туда, в частности, попали родственники действующего президента США.