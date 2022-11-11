Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:23

РФ вводит запрет на въезд для 200 граждан США

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Москва вводит запрет на въезд в страну 200 граждан США, заявляет российское внешнеполитическое ведомство.

"В ответ на постоянно вводимые Администрацией Дж.Байдена все новые персональные санкции не только против российских официальных лиц, представителей деловых кругов и общественности, деятелей культуры, но и тех, кто по тем или иным причинам неугоден Вашингтону, на основе взаимности вводится запрет на въезд в Российскую Федерацию в отношении 200 граждан США", - говорится в заявлении МИД.

Отмечается, что в их числе – "отдельные представители органов власти и законодатели, а также их близкие родственники, руководители компаний и предприятий ВПК, эксперты и лоббисты, вовлеченные в раскрутку русофобской кампании и поддержку режима в Киеве".

МИД приводит пофамильный перечень "списка-200", фигуранты которого вносятся в российский "стоп-лист" на постоянной основе. Туда, в частности, попали родственники действующего президента США.

МИД РФ США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Минэкономразвития допустило обращение в ВТО в связи с признанием экономики РФ нерыночной

Источники назвали вероятных покупателей российской "дочки" Intesa Sanpaolo

Минздрав рассмотрит вопрос о запрете абортов с 15 до 18 лет без согласия родителей беременной

Американский научный центр имени Вудро Вильсона признан нежелательным в РФ

Мосбиржа начнет расчет индекса российских бондов, номинированных в юанях

Мосбиржа начнет расчет индекса российских бондов, номинированных в юанях

Метание снаряда и стрельбу из пневматической винтовки включат в нормы ГТО

Метание снаряда и стрельбу из пневматической винтовки включат в нормы ГТО
Военная операция на Украине

Военные РФ сообщили о завершении переброски войск на левый берег Днепра

Обращения Путина к участникам саммита G20 не будет

Обращения Путина к участникам саммита G20 не будет
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });