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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:59

В белгородском Глотове при ударе дрона по автомобилю пострадали двое

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил о двух мирных жителях, раненных в результате атаки дрона-камикадзе в селе Глотово.

"Двигавшийся по дороге легковой автомобиль подвергся атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. Инцидент произошел в селе Глотово Грайворонского городского округа. Пострадали два человека: у одного мужчины контузия, у второго - контузия и осколочное ранение руки", - написал он в Telegram.

Скорая помощь доставила раненых в центральную районную больницу.

Ранее в этот день при обстрелах Грайворона пострадали в общей сложности пять человек. Также есть раненый в результате обстрела села Козинка Грайворонского городского округа.

Хроника 24 февраля 2022 года – 14 марта 2024 годаВоенная операция на Украине
Вячеслав Гладков Глотово Козинка Грайворон Грайворонский городской округ Белгородская область
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