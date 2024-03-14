В белгородском Глотове при ударе дрона по автомобилю пострадали двое

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил о двух мирных жителях, раненных в результате атаки дрона-камикадзе в селе Глотово.

"Двигавшийся по дороге легковой автомобиль подвергся атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. Инцидент произошел в селе Глотово Грайворонского городского округа. Пострадали два человека: у одного мужчины контузия, у второго - контузия и осколочное ранение руки", - написал он в Telegram.

Скорая помощь доставила раненых в центральную районную больницу.

Ранее в этот день при обстрелах Грайворона пострадали в общей сложности пять человек. Также есть раненый в результате обстрела села Козинка Грайворонского городского округа.