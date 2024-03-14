При повторном обстреле Грайворона пострадали еще четыре человека

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что Грайворонский округ обстреляли второй раз за день и снова пострадали люди.

"В городе Грайворон четверо пострадавших. В результате прямого попадания в дом пострадали два человека: у мужчины ушиб головы, у девушки - шоковое состояние. Необходимая помощь им была оказана на месте, от госпитализации они отказались. Еще две женщины из Грайворона с осколочными ранениями доставлены бригадой скорой помощи в районную ЦРБ", - заявил он.

Кроме того, по его данным, после очередного обстрела села Козинка Грайворонского округа в районную ЦРБ поступил мужчина с осколочным ранением грудной клетки.

"Состояние всех пострадавших, которые находятся в больнице, врачи оценивают как стабильное, средней степени тяжести. Вся необходимая помощь оказывается", - подчеркнул губернатор.

В результате повторного обстрела в Грайвороне полностью разрушен один жилой дом, еще один получил повреждения : выбиты окна, посечены фасад и забор, уточнил Гладков.

Утром при обстреле Грайворона мужчина был легко ранен в руку, врачи оказали ему помощь на месте.