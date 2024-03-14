Губернатор Воронежской области сообщил о режиме опасности атаки БПЛА в регионе

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о введении режима опасности атаки беспилотников.

"Уважаемые воронежцы, на территории региона вновь введен режим опасности атаки БПЛА. Сохраняйте спокойствие и следите за оповещениями от правительства области или от МЧС России. Будьте готовы быстро перейти в комнату без окон, а если вы на улице - в здание, парковку, подземный переход", - написал он в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что силы противовоздушной обороны готовы к отражению угрозы.