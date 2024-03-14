Опасность атаки БПЛА отменена в Воронежской и Курской областях

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - ГУ МЧС по Воронежской области сообщило об отмене опасности атаки дронов в Воронежской области.

"В 18:00 14.03.2024 отбой опасности атаки беспилотных воздушных судов", - говорится в сообщении оперативного ведомства.

Сигнал тревоги был веден на территории региона в 15:31 мск четверга.

Между тем губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об отмене опасности атаки беспилотников в регионе.

Об опасности атаки БПЛА Старовойт сообщил около 12:40 четверга, об отмене - в 18:05 мск.