Опасность атаки БПЛА отменена в Воронежской и Курской областях
Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - ГУ МЧС по Воронежской области сообщило об отмене опасности атаки дронов в Воронежской области.
"В 18:00 14.03.2024 отбой опасности атаки беспилотных воздушных судов", - говорится в сообщении оперативного ведомства.
Сигнал тревоги был веден на территории региона в 15:31 мск четверга.
Между тем губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об отмене опасности атаки беспилотников в регионе.
Об опасности атаки БПЛА Старовойт сообщил около 12:40 четверга, об отмене - в 18:05 мск.