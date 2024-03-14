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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:38

Система ПВО сбила украинский беспилотник в небе над Белгородской областью

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что в четверг система противовоздушной обороны уничтожила украинский дрон самолётного типа в небе над Белгородской областью.

"Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Отмечается, что попытка атаки была предпринята в 22:40 по Москве.

Хроника 24 февраля 2022 года – 14 марта 2024 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Белгородская область
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