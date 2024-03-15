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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 02:54

Украинские военные обстреляли одно из сел Белгородской области

По данным властей, никто не пострадал

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в пятницу об обстреле со стороны Украины села Грузского.

"Под обстрел ВСУ попало село Грузское Борисовского района. Пострадавших нет. Осколками от снарядов выбиты окна в двух квартирах одного МКД, также посечен забор в одном частном домовладении и повреждены 3 автомобиля", - написал Гладков в своём телеграм-канале.

Ранее он сообщил, что украинских войск на территории региона нет, бой идёт за его пределами.

Хроника 24 февраля 2022 года – 15 марта 2024 годаВоенная операция на Украине
Вячеслав Гладков Белгородская область
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