Украинские военные обстреляли одно из сел Белгородской области

По данным властей, никто не пострадал

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в пятницу об обстреле со стороны Украины села Грузского.

"Под обстрел ВСУ попало село Грузское Борисовского района. Пострадавших нет. Осколками от снарядов выбиты окна в двух квартирах одного МКД, также посечен забор в одном частном домовладении и повреждены 3 автомобиля", - написал Гладков в своём телеграм-канале.

Ранее он сообщил, что украинских войск на территории региона нет, бой идёт за его пределами.