ФСБ заявила о предотвращении терактов в Брянске в преддверии выборов президента

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - ФСБ заявила о задержании жителя Краснодарского края, готовившего теракты в Брянске по заданию украинских радикалов.

ФСБ совместно с МВД РФ задержала гражданина России 2002 года рождения, который осуществлял "по заданию признанной террористической украинской организации "Легион "Свобода России" ("ЛСР") (запрещена в РФ) подготовку терактов в Брянске в целях дестабилизации общественно-политической обстановки в преддверии выборов президента", сообщили в спецслужбе.

По данным ФСБ, завербованный россиянин изъял из тайника в Калужской области взрывные устройства, "которые заложил возле входов в административные здания энергетических компаний и социальной инфраструктуры" в Брянске.

Следственными подразделениями УФСБ России по Брянской и Калужской областям в отношении задержанного возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 ("Приготовление к террористическому акту") и ч. 1 ст. 222.1 ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств") УК России, санкция по которым предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы.