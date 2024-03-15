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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

ФСБ заявила о предотвращении терактов в Брянске в преддверии выборов президента

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - ФСБ заявила о задержании жителя Краснодарского края, готовившего теракты в Брянске по заданию украинских радикалов.

ФСБ совместно с МВД РФ задержала гражданина России 2002 года рождения, который осуществлял "по заданию признанной террористической украинской организации "Легион "Свобода России" ("ЛСР") (запрещена в РФ) подготовку терактов в Брянске в целях дестабилизации общественно-политической обстановки в преддверии выборов президента", сообщили в спецслужбе.

По данным ФСБ, завербованный россиянин изъял из тайника в Калужской области взрывные устройства, "которые заложил возле входов в административные здания энергетических компаний и социальной инфраструктуры" в Брянске.

Следственными подразделениями УФСБ России по Брянской и Калужской областям в отношении задержанного возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 ("Приготовление к террористическому акту") и ч. 1 ст. 222.1 ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств") УК России, санкция по которым предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы.

Брянск МВД РФ ФСБ Краснодарский край Украина
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