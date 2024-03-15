ЦИК оценил явку на участках в 12,33% на 15:00 по Москве

На ДЭГ явка оценивается в 37%

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - По данным на 15:00 по Москве на избирательных участках по всей России проголосовали 12,33% избирателей, сообщил Центризбирком.

На этот же момент явка при дистанционном электронном голосовании составила 1 759 744 принятых бюллетеней. Это 36,91% от общего числа избирателей, которые подали заявления на ДЭГ.

В Москве на тот же момент времени с помощью ДЭГ проголосовали свыше 1,8 млн избирателей. По данным ЦИК, принято 1 848 100 (23,43%) заполненных бюллетеней.

Председатель ЦИК Элла Памфилова ранее в этот день отметила, что в Москве электронное голосование предпочитают 80% избирателей.