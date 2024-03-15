В Москве возбудили уголовное дело о заливании краски в урну с бюллетенями

Подозреваемую задержали прямо на избирательном участке

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - В Москве на избирательном участке задержали женщину, которая вылила красящее вещество в урну для бюллетеней, против нее возбудили уголовное дело, сообщил телеграм-канал регионального управления Следственного комитета.

"По данным следствия, 15 марта 2024 года фигурантка, находясь на одном из избирательных участков в городе Москве, вылила красящее вещество в урну для бюллетеней", - говорится в сообщении.

Дело возбуждено по статье о воспрепятствовании существлению избирательных прав или работе избирательных комиссий (ст. 141 УК).

Подозреваемую должны доставить в подразделение столичного СК и допросить.

В Общественном штабе Москвы по наблюдению за выборами сообщили, что комиссия опечатала ящик для голосования, в который была вылита жидкость: "Сейчас на участке голосование продолжается штатно в другую урну".

Ранее в этот день зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев сообщил о двух случаях, когда в урну для голосования заливали чернила. Это произошло в Ростове-на-Дону и Карачаево-Черкесии. Булаев от имени ЦИК призвал усилить охрану урн и ящиков для голосования.