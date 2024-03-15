Прокуратура Москвы повторно напомнила об ответственности за нарушения на выборах

О том, что нельзя мешать работе избиркомов и проводить несогласованные акции, прокуратура напоминала только накануне

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Прокуратура Москвы повторно напомнила об ответственности за нарушения избирательного законодательства. О том, что нельзя мешать работе избиркомов и устраивать на участках несогласованные акции 17 марта, надзорное ведомство предупреждало 14 марта.

"Прокуратура Москвы в ходе непрерывного мониторинга состояния законности на территории столицы выявила факты публичного распространения призывов в адрес неограниченного круга лиц, в том числе несовершеннолетних, к одновременному прибытию в определенные дату и время на конкретные избирательные участки города для участия в несогласованных массовых мероприятиях с целью нарушения избирательного законодательства", - сообщила прокуратура.

Распространение этих материалов, в том числе через социальные сети, воспрепятствование осуществлению гражданами избирательных прав и работе избиркомов, а также вовлечение в такую деятельность несовершеннолетних, уголовно наказуемы, напомнили в ведомстве.

"Такие деяния могут быть квалифицированы как преступления, ответственность за которые наступает по статье 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав и работе избирательных комиссий), статье 212.1 УК РФ (неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) и статье 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления), за их совершение предусмотрено наказание, в том числе в виде лишения свободы", - предупредила Мосгорпрокуратура.