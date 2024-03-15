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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:03

ЦИК РФ призвал усилить охрану урн для голосования из-за порчи бюллетеней

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Центризбирком призвал усилить охрану ящиков для голосования на выборах президента России в связи с порчей бюллетеней чернилами в двух регионах, заявил зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев.

"В двух субъектах произошло вливание в урну чернил, (это - ИФ) делают и женщины, и мужчины. Понятно, что им обещали деньги и вознаграждение. Это произошло в Ростове и Карачаево-Черкесии, убедительная просьба усилить охрану ящиков для голосования", - сказал Булаев на заседании ЦИК в пятницу.

Глава ЦИК Элла Памфилова в свою очередь отметила, что в Санкт-Петербурге и других регионах появились "лица с поддельными аккредитациями СМИ", которые пытаются осуществлять неправомерные действия.

Голосование на выборах президента РФ проходит в течение трех дней - с 15 по 17 марта.

ЦИК зарегистрировал кандидатами на выборах главу партии ЛДПР Леонида Слуцкого, вице-спикера Госдумы, члена партии "Новые люди" Владислава Даванкова, депутата Госдумы (фракция КПРФ) Николая Харитонова и действующего главу государства, самовыдвиженца Владимира Путина.

Николай Булаев ЦИК РФ Элла Памфилова
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