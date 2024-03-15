На пяти избирательных участках в РФ на урны для голосования вылили зеленку

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - На пяти избирательных участках РФ по выборам президента - в Москве, Воронежской и Ростовской областях, а также в Карачаево-Черкесии - зафиксированы инциденты с зеленкой, пролитой на урны для голосования.

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Алена Булгакова сообщила журналистам в пятницу, что "около 11:00 мск на четырех избирательных участках - в Воронежской, Ростовской областях и Карачаево-Черкесии - избиратели вылили зеленку в урны для голосования".

Булгакова уточнила, что правонарушения зафиксированы на участке №120 Ростовской области (Азовский район, Самарское сельское поселение) и на участке №157 Карачаево-Черкесии (Малокарачаевский район, село Первомайское), на избирательных участках №№ 0409, 0430 Борисоглебского городского округа Воронежской области.

По ее мнению, с учетом синхронности происшествий в разных регионах, "можно предположить намеренную организованную провокацию".

Булгакова отметила, что нарушители общественного порядка задержаны, а упомянутые участки работают в штатном режиме.

Аналогичный инцидент был зафиксирован в пятницу в Москве. "Следственными органами Главного следственного управления СКР по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий). По данным следствия, 15 марта 2024 года фигурантка, находясь на одном из избирательных участков в городе Москве, вылила красящее вещество в урну для бюллетеней", - сообщили журналистам в СКР.

По информации СКР, "в ближайшее время подозреваемая будет доставлена в подразделение столичного СК, где следователи приступят к её допросу". По данным СМИ, речь также идет о пролитой на урну для голосования зеленке.