Минэкономразвития пообещало бороться с теневым рынком в туризме

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Минэкономразвития будет стимулировать работающие в серую компании в сфере туризма переходить к работе по общим правилам, а также отрегулирует работу турагрегаторов, сообщил на VI конгрессе турагентств замглавы ведомства Дмитрий Вахруков. Его цитирует пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ).

"Серый рынок есть и в гостиничной сфере, и в туроператорской, и турагентской деятельности. Это большой пласт незаконной торговли через интернет, социальные сети. Серая зона опасна тем, что ее ошибки и проблемы всегда проецируются на легальный рынок. Два-три плохих примера негативно отражаются на 100 легально, честно работающих компаниях. Находится плохо работающее агентство, а потом выясняется, что оно просто незаконное, его даже в реестре нет. Здесь надо все отрегулировать, вернее, стимулировать так, чтобы серая зона либо самоликвидировалась, либо пришла к работе по общим правилам", - сказал замминистра.

Ведомство, по его словам, работает также над регулированием деятельности туристических агрегаторов.

"Агрегаторы в туризме развиваются таким же эволюционным, естественным путем, как и в других отраслях экономики. Есть уже понимание некой стандартной системы их работы. Но всё-таки в туристической отрасли есть своя специфика, свое регулирование. Нам очень важно установить пределы ответственности, создать здоровую конкуренцию между теми, кто у нас сегодня есть в реестре, то есть турагентами и туроператорами, и агрегаторами, которых в реестре нет. Нам нужно выровнять этот рынок", - сказал Вахруков.

Главным приоритетом ведомства в туристической сфере в ближайшие годы будет стимулирование инвестиций в инфраструктуру.

"Мы будем прикладывать основные усилия в развитии внутреннего туризма, прежде всего, к созданию инфраструктуры, потому что стимулировать спрос пока не надо. Он явно превышает предложение. Гораздо важнее в этом плане - формирование туристических продуктов, в том числе региональных, комплексных. Потому что мы пока не можем в нужном нам объеме предложить внутри страны то, что предлагает зарубежный рынок", - сказал Вахруков.

В целом, по его словам, регулятор относится сейчас к туризму как самодостаточной, цельной отрасли экономики, включающей общепит, гостиницы, транспорт, развлечения, экскурсионное обслуживание и другие составляющие.

"За эти полтора года мы смогли отрасль "измерить" и поняли, что и регулировать её надо как самостоятельную отрасль, а не как набор отдельных отраслей. И самое главное - это растущий рынок. Прогноз роста внутреннего туризма у нас до 2030 года почти двукратный. А на растущем рынке всегда нужно находить баланс между жесткостью регулирования и стимулами к росту, потому что чем жестче вы регулируете, тем хуже растет отрасль. Мы это прекрасно понимаем. Мы сегодня пытаемся вместе с вами, вместе с РСТ, находить баланс. Чтобы, с одной стороны, обеспечить качество, безопасность, уровень сервиса, а с другой, не слишком закрутить в этом смысле гайки, чтобы у нас все не остановилось", - сказал замглавы Минэкономразвития.

VI конгресс турагентств, организованный Российским союзом туриндустрии, проходит в Москве 15 и 16 марта. В нем принимают участие более 1800 представителей розничного бизнеса в сфере туризма. Среди обсуждаемых проблем - взаимодействие с туроператорами, размер комиссии, тенденции на внутреннем и выездном туристическом рынке, законодательные новеллы.