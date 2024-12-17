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В кабмине сообщили о выведении из тени 663 тыс. работников за 9 месяцев 2024 г.

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - В России за девять месяцев 2024 года выявлено более 663 тысяч человек, занятых в теневой экономике, удалось легализовать 620 тысяч (97%) из них, сообщили во вторник в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой по итогам заседания межведомственной рабочей группы по реагированию на ситуацию на рынке труда.

Там отметили, что из числа легализованных граждан 46% заключили трудовые договоры, 27% оформлены в качестве самозанятых, 19% зарегистрированы как индивидуальные предприниматели, 1,4% граждан заключили гражданско-правовые договоры.

Больше всего трудовых договоров было заключено в Пермском крае, Тверской области (100%), Москве (95,7%), Брянской, Владимирской областях и Карелии (более 90%), уточнили в аппарате Голиковой.

"Работа по вовлечению граждан в занятость, снижению уровня теневой занятости имеет сейчас ключевое значение для рынка труда страны", - подчеркнула Голикова, слова которой привели в аппарате.

Она отметила, что в рамках федерального проекта "Управление рынком труда" национального проекта "Кадры", который начнет действовать с начала 2025 года, планируется создать модель управления кадровым обеспечением экономики. "Для этого будут актуализированы планы по противодействию нелегальной занятости и обеспечен мониторинг целевых показателей по нелегальной занятости", - сказала вице-премьер.

Татьяна Голикова
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