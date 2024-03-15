Двое жителей херсонской Брилевки получили ранения во время голосования

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Украинские военные обстреляли избирательные участки в нескольких населенных пунктах Херсонской области, два человека пострадали, сообщил в пятницу губернатор региона Владимир Сальдо.

"В Брилевке в результате прилета в сельсовет, в котором располагался избирательный участок, ранены двое мирных жителей - женщина и мужчина. Им оказывается необходимая медицинская помощь", - написал Сальдо в своем телеграм-канале.

По его данным, в Каховке также обстреляли здание, где проходило голосование, обошлось без пострадавших. В Горностаевке обстрелом повреждены фасады нескольких домов, порвана линия электропередачи и разбиты окна.

В Скадовске возле Дома культуры взорвалось самодельное взрывное устройство в мусорной урне. "Предварительно без пострадавших - из-за дождя скамейки возле Дома культуры, где обычно много людей, пустовали", - отметил губернатор.

Сальдо сообщил, что в регионе принимаются дополнительные меры безопасности.