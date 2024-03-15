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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:32

В регионах России стартовало голосование на выборах президента

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - В регионах РФ начинается трехдневное голосование на выборах президента - оно пройдет с 15 по 17 марта; при этом первые избирательные участки открылись в Камчатском крае в 23:00 14 марта (по московскому времени).

Центризбирком России зарегистрировал кандидатами на выборах главу партии ЛДПР Леонида Слуцкого, вице-спикера Госдумы, члена партии "Новые люди" Владислава Даванкова, депутата Госдумы (фракция КПРФ) Николая Харитонова и действующего главу государства, самовыдвиженца Владимира Путина.

Электронное голосование

Механизм дистанционного электронного голосования впервые будет применяться на выборах президента. Оно пройдет в 29 регионах России: в 28 регионах - на федеральной платформе, в Москве - на собственной региональной платформе. Прием документов для участия в онлайн-голосовании начался 29 января и завершился 11 марта.

Ранее глава ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что для участия в ДЭГ подано около 4 млн 787 тыс. заявлений.

Подсчитывать итоги онлайн-голосования планируется в два этапа. Во всех субъектах страны, кроме Калининградской области, выборы завершатся в 20:00 17 марта, после этого начнется подведение итогов. Первые результаты электронного голосования ЦИК планирует сообщить после 21:00 (по Москве) 17 марта, после чего начнется подсчет данных в Калининградской области.

Проголосовать онлайн на выборах избиратели смогут на интернет-портале vybory.gov.ru (в Москве - на портале mos.ru) с 08:00 15 марта до 20:00 17 марта по местному времени.

"Мобильный избиратель"

Механизм "Мобильный избиратель" позволяет проголосовать на любом удобном для гражданина избирательном участке в России, а не только по месту постоянной или временной регистрации.

Как ранее сообщила Памфилова, для голосования по месту нахождения на выборах через этот механизм подано более 5 млн 195 тыс. заявлений.

Голосование в Москве

В столице на участке с помощью бумажного бюллетеня смогут проголосовать граждане, которые имеют постоянную регистрацию, а также жители других регионов, заранее оформившие заявление на прикрепление к участку в городе. На участках в столице установят специальные терминалы для электронного голосования. Кроме того, можно отдать свой голос онлайн на портале mos.ru.

Предвыборная агитация

Окончание предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях предусмотрено 15 марта в 00:00 по местному времени. Она проводилась в период с 17 февраля. Проведение агитации в дни голосования избирательным законодательством запрещено. Ранее Роскомнадзор напомнил СМИ об административной ответственности за размещение предвыборной агитации в дни проведения президентских выборов.

Запрет опубликования данных об итогах

С 15 марта до 21:00 (по Москве) 17 марта будет действовать запрет на опубликование (обнародование) данных об итогах голосования, о результатах выборов президента РФ, в том числе размещение таких данных в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая интернет), следует из федерального закона о выборах президента РФ.

Результаты выборов

Из календарного плана ЦИК следует, что комиссия определит результаты президентских выборов не позднее 28 марта. В территориальных избирательных комиссиях установят итоги голосования не позднее 19 марта, а в избирательных комиссиях субъектов РФ - не позднее 21 марта.

ЦИК РФ Элла Памфилова
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