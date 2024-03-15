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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:41

Еще четверо жителей Белгорода ранены при обстреле

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Четыре человека получили ранения в результате очередного обстрела ВСУ Белгорода и Белгородского района в пятницу, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

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"Над Белгородом и Белгородским районом третий раз за день сработала наша система ПВО. По информации от Министерства обороны, сбито 5 снарядов системы залпового огня. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. К сожалению, в Белгороде 4 человека пострадали", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Губернатор отметил, что мужчина с открытой черепно-мозговой травмой доставлен в областную клиническую больницу. Его состояние врачи оценивают как крайне тяжелое. Еще один мужчина с осколочными ранениями голени доставлен в городскую больницу №2 Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается. Третий пострадавший с осколочными ранениями нижних конечностей доставлен в областную клиническую больницу.

По оценке медиков, состояние у двоих мужчин тяжелое. У четвертого пострадавшего незначительные раны на лице. Необходимая помощь была оказана на месте, от госпитализации он отказался.

Кроме того, в областном центре выявлены повреждения на одном производственном предприятии и социальном объекте. Также повреждены 4 автомобиля и один автобус.

В Белгородском районе повреждены 4 автомобиля и кровля в частном домовладении. Оперативные службы работают на месте. Информация уточняется.

С 12 марта Белгород и другие населенные пункты области подвергаются многочисленным обстрелам и атакам беспилотников ВСУ. Есть погибшие и раненые среди мирных жителей.

Белгород Вячеслав Гладков
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