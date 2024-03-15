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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:41

В Белгородской области за два дня ранения получил 31 человек

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - В Белгородской области 14 марта в результате атак ВСУ пострадали 23 человека, 15 марта - еще восемь, сообщил министр здравоохранения региона Андрей Иконников и рассказал об их состоянии.

По его словам, из 23 человек, пострадавших в Белгороде и Грайвороне 14 марта, в больницах остаются девять.

"На лечении остаются 9 человек: 6 - в городской больнице №2 Белгорода и три человека находятся в областной больнице. Из них 7 тяжелых (...), остальные - средней степени тяжести - находятся в отделениях, вся необходимая медицинская помощь оказывается", - сказал глава Минздрава.

Двое детей, госпитализированных накануне с ранениями после обстрела села Беловское Белгородского района, в пятницу выписаны в удовлетворительном состоянии на амбулаторное лечение.

За 15 марта были ранены восемь человек.

"В стационар поступили три человека: два - в областную больницу и один - во вторую городскую, все тяжелые", - уточнил Иконников.

Как сообщал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, 14 марта при обстреле села Беловское 9-летний мальчик и его 9-месячная сестра получили ранения и были госпитализированы в травматологию Детской областной клинической больницы.

Также сообщалось, что за 14 и 15 марта погибли четверо белгородцев.

Хроника 24 февраля 2022 года – 15 марта 2024 годаВоенная операция на Украине
Белгород Минздрав Вячеслав Гладков Грайворон Андрей Иконников Белгородская область
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