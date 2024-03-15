Курский поселок Теткино обстрелян сто стороны Украины

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле с украинской стороны Глушковского района.

"Поселок Теткино Глушковского района был обстрелян со стороны Украины. В результате попадания снаряда загорелся частный дом. Пожарные расчеты будут на месте, как только это будет безопасно", - написал глава региона в своем телеграм-канале в пятницу.

"Желтый" (высокий) уровень террористической опасности действует в Курской области с 11 апреля 2022 года. Регион граничит с Украиной и неоднократно подвергался обстрелам.