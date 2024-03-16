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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:41

Минобороны заявило о поражении за неделю трех украинских комплексов ПВО Patriot

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Три украинских комплекса противовоздушной обороны (ПВО) Patriot уничтожили российские военные за неделю, проинформировали министра обороны РФ Сергея Шойгу на совещании в штабе объединенной группировки российских войск, участвующих в спецоперации на Украине.

"Начальник штаба объединенной группировки войск генерал-полковник Алексей Ким доложил, что противник несет существенные потери как в технике, так и в живой силе в результате применения высокоточных средств поражения, ударных беспилотных летательных аппаратов", - сообщило Минобороны РФ в субботу.

"Только за последнюю неделю в результате эффективной работы разведывательно-ударных систем уничтожены три американских комплекса Patriot, боевая машина реактивной системы залпового огня Vampire, более 10 артиллерийских систем иностранного производства и склады горюче-смазочных материалов и боеприпасов", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны РФ, нанесен точный удар авиационным боеприпасом по пункту дислокации украинского диверсионного формирования "Кракен", в результате противник потерял до 300 человек.

"На командном пункте министру обороны РФ были доложены данные объективного контроля уничтожения военной техники и живой силы противника", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Patriot - американский зенитный ракетный комплекс. Стоит на вооружении ВС США и ряда других государств. Сообщалось, что Украина получила комплексы Patriot в рамках западной военной помощи.

Российские военные в течение года сообщали об ударах по комплексам Patriot ВСУ.

Patriot Минобороны РФ
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