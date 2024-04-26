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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 04:00

Испания и Греция отказали Киеву в поставках комплексов Patriot

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Испания предоставит Киеву ракеты для комплексов Patriot, однако отказала в передаче самой пусковой установки, сообщили газете El País источники в правительстве страны.

Издание отмечает, что испанское министерство обороны дало согласие на передачу "крайне ограниченного количества ракет", каждая из которых стоит более миллиона евро, при этом о точном объеме партии не сообщается.

Вместе с тем испанское оборонное ведомство ответило отказом на запрос Киева о передаче пускового комплекса, который в настоящее время размещен в Турции на границе с Сирией.

Всего Испания располагает тремя батареями Patriot - одна находится близ турецкого города Адана, вторая - на военно-морской базе в Валенсии, а третья используется для тренировок военных, в том числе и украинских. Все они были приобретены в Германии в 2004 и 2014 гг.

Европейская версия издания Politico информирует, что отказом в поставках комплексов Patriot Киеву ответили и Афины, обосновав его ситуацией, которая складывается в отношениях Греции с Турцией.

"Греция не собирается направлять комплексы С-300 или Patriot на Украину. Нам поступил запрос, но мы объяснили, почему мы не можем сделать этого - эти системы критически важны для наших возможностей сдерживания", - сказал глава греческого правительства Кириакос Мицотакис.

В то же время на днях греческие СМИ сообщали о возможности обмена - если бы США согласились заменить комплекс Patriot, размещенный близ Афин, или С-300, размещенный на острове Крит, тогда бы имеющиеся комплексы было бы возможно передать Украине.

Patriot Греция Испания США Украина
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