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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:41

Шойгу провел совещание в штабе объединенной группировки войск

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел совещание в штабе объединенной группировки войск, заслушал доклады командующих об обстановке на операционных направлениях в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине, сообщило Минобороны РФ в субботу.

Доклады министру обороны были посвящены "характеру действий противника и выполнению войсками задач на основных направлениях", говорится в сообщении министерства.

Согласно официальному видео Минобороны РФ, в совещании принял участие начальник российского Генштаба Валерий Герасимов.

"Особое внимание при заслушивании командующих министр обороны РФ обратил на доклады по эффективности работы разведывательно-ударных контуров, а также эффективности ведения контрбатарейной борьбы", - сказано в сообщении.

Валерий Герасимов Минобороны РФ Сергей Шойгу
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