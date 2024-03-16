Шойгу провел совещание в штабе объединенной группировки войск

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел совещание в штабе объединенной группировки войск, заслушал доклады командующих об обстановке на операционных направлениях в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине, сообщило Минобороны РФ в субботу.

Доклады министру обороны были посвящены "характеру действий противника и выполнению войсками задач на основных направлениях", говорится в сообщении министерства.

Согласно официальному видео Минобороны РФ, в совещании принял участие начальник российского Генштаба Валерий Герасимов.

"Особое внимание при заслушивании командующих министр обороны РФ обратил на доклады по эффективности работы разведывательно-ударных контуров, а также эффективности ведения контрбатарейной борьбы", - сказано в сообщении.