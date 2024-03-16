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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:41

Избирательные участки в Белгороде вернулись к работе

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Председатель избирательной комиссии Белгородской области Игорь Лазарев сообщил о возобновлении штатной работы избирательных участков, попавших в зону обстрела в областном центре утром в субботу.

"На время ракетной опасности участки приостанавливали свою работу. Члены комиссий действовали строго в соответствии с инструкциями, соблюдали все необходимые меры безопасности. После отбоя вернулись на места. Сейчас работа продолжается, избиратели голосуют", - сообщил руководитель областного избиркома.

Он также напомнил жителям, что во время обстрела на избирательном участке необходимо следовать инструкциям председателя комиссии. "Все проинструктированы, на всех участках есть укрытия, безопасные места и аптечки", - отметил Лазарев.

Минобороны России заявило, что в субботу утром над Белгородской областью было уничтожено три украинских беспилотника и восемь реактивных снарядов. В результате атак два человека погибли, трое пострадали. Есть повреждения жилых домов и автомобилей.

Белгород Белгородская область
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