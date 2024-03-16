Мэр Белгорода уточнил число погибших при обстреле города

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил уточненное число жертв и пострадавших при утренней атаке со стороны Украины областного центра и прилегающего района.

"Два человека погибли (...) Трое госпитализированы с осколочными ранениями и закрытыми черепно-мозговыми травмами", - написал он в своем телеграм-канале в субботу.

Ранее со ссылкой на губернатора Вячеслава Гладкова сообщалось о трех погибших и двух пострадавших.

Министерство обороны России заявило, что в субботу утром над Белгородской областью было уничтожено три украинских беспилотника и восемь реактивных снарядов.